В Краснодаре эксперты назвали ТОП-5 наиболее востребованных профессий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты рассказали, по каким законам жил рынок труда в Краснодаре в 2022 году. Несмотря на турбулентный минувший год, рынок труда снова доказал способность быстро и эффективно адаптироваться к изменениям.

По итогам 2022 и на начало 2023 года рынок труда в Краснодаре, по мнению экспертов, был и остается активным. При этом компании чаще искали сотрудников сфер продаж, производства и строительства. Потребность в кадрах привела к росту медианной зарплаты. За год она выросла на 27% и составила 47 500 рублей.

- Количество предложений со стороны работодателей на Авито Работе в Краснодаре за год выросло на 45%. На платформе доступен большой выбор вакансий для специалистов самых разных областей. Из них в топ сфер по доле вакансий от общего числа объявлений вошли продажи (13%), производство (9%) и строительство (9%), - рассказали аналитики платформы Авито Работа.

Эксперты отмечают, что за год на семь процентов увеличилась зарплата специалистов сферы продаж и сегодня она равна 37500 рублям. Медианная зарплата в сфере производства составила 45000 рублей. В тройку лидеров самых востребованных специальностей региона также вошла группа профессий в сфере строительства. Медианный уровень зарплаты в этой нише— 50000 рублей.

По-прежнему востребованы и специалисты профессий «Транспорт, логистика» (доля 8%). Влияние оказала необходимость перестройки многих логистических процессов, а также поддержки выхода на российский рынок новых игроков. Зарплата в транспортной сфере составила 47500 рублей.

Пятерку востребованных специалистов замкнула группа профессий «Туризм, рестораны» (доля 5%). Внутренний туризм переживал бум еще во время пандемии, продолжив рост и в постковидный период. Дополнительно бурному развитию индустрии гостеприимства способствовали национальные проекты, нацеленные на поддержку отрасли и создание новых туристических объектов. Реализация масштабных программ логично требует и кадрового усиления.

Также специалисты отметили, на что делают упор работодатели при подборе персонала.

- Работодателям важна скорость подбора, это актуально практически для всех сфер. Быстрый наем приобретает большую актуальность как в массовом сегменте, так и в случае с опытными сотрудниками с уникальной экспертизой. Сократить цикл найма помогают крупнейшие онлайн-платформы. Так, на Авито Работе размещены более 2 млн резюме по стране, а первичный отбор кандидатов можно автоматизировать за счет чат-ботов. Для быстрого поиска работы на платформе опубликованы более 3 млн вакансий. В таком большом выборе удобно ориентироваться с помощью тематических фильтров, — прокомментировал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.