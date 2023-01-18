Корпус начальной школы в Крыловском районе Кубани готов на 47%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Крыловском районе наполовину готов корпус начальной школы. Здание рассчитано на 200 мест. Завершить строительство планируется до конца года.

Объект возводится по госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Сейчас в здании возводят стены и перегородки, прокладывают наружные инженерные сети, устанавливают кровлю и металлоконструкции, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В начальной школе будет кабинеты для занятий, столовая, библиотека. На территории оборудуют футбольное поле и зону для отдыха.

Всего в 2023 году в крае достроят 20 школ, 23 детсада и девять поликлиник.