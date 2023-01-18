Средний чек на отдых в Сочи вырос на 75% за год

В Адлере средний чек станет дороже на 90% Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи средний чек на отдых вырос на 75%. В феврале сильно поднимутся цены по сравнению с показателями прошлого года. В Адлере средний чек станет дороже на 90%. Поездка в прибрежную часть обойдется туристам от 32 тысяч до 43 тысяч рублей за семь дней.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на горнолыжных курорта Сочи стоимость туров варьируется от 86 тысяч до 102 тысяч рублей. Туроператоры отмечают, что россияне стали меньше тратить денег на отдых на Красной Поляне.

- Увеличение среднего чека напрямую не связано с ростом стоимости туров, оно говорит о том, что россияне стали именно больше тратить на отдых на этих направлениях, - рассказали в пресс-службе туроператоров.