Житель Адыгеи продал полицейскому наркотики и получил восемь лет тюрьмы

Подсудимому назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Адыгеи дали восемь лет тюрьмы. Мужчина продал наркотики в крупном размере полицейскому.

- В сентябре 2022 года в селе Вольное Кошехабльского района местный житель продал за 1,5 тысячи рублей сотруднику полиции в рамках проведения оперативно - розыскного мероприятия части наркосодержащего растения в значительном размере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Расследование уголовного дела завершено. Подсудимому назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.