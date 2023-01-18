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НовостиОбщество18 января 2023 7:05

Житель Адыгеи продал полицейскому наркотики и получил восемь лет тюрьмы

Завершено расследование уголовного дела
Валерия ГОДОВНИКОВА
Подсудимому назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Подсудимому назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Адыгеи дали восемь лет тюрьмы. Мужчина продал наркотики в крупном размере полицейскому.

- В сентябре 2022 года в селе Вольное Кошехабльского района местный житель продал за 1,5 тысячи рублей сотруднику полиции в рамках проведения оперативно - розыскного мероприятия части наркосодержащего растения в значительном размере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Расследование уголовного дела завершено. Подсудимому назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.