Крымский мост закроют на ремонт 20 января

Для водителей продолжают работать стоянки

Подъезды к Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края снова закроют. Ограничения введут из-за ремонта.

- 20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста, - сообщили в Минтрансе России.

Планируется, что ремонтные работы завершатся к 18 часам вечера. Водителей просят заранее планировать свои поездки, выбирать альтернативные маршруты и следить за поступающий информацией.