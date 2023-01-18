На Кубани уничтожили 100-килограммовую бомбу времен войны

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В взрывотехники уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили в Тумрюкском районе.

- Авиабомбу нашли в пяти километрах от станицы Ахтанизовской. На нее наткнулись аграрии, боеприпал лежал в лесополосе. Сельхозрабочие сразу же сообщили о подозрительном предмете в правоохранительные органы. Прибывшие на место ОМОНовцы установили, что это фугасная авиационная бомба ФАБ-100 периода войны, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы уничтожили боеприпас с соблюдением мер безопасности на полигоне вдали от жилых домов.