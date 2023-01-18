Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 января 2023 7:59

На Кубани уничтожили 100-килограммовую бомбу времен войны

Боеприпас взорвали вдали от жилых домой
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

В взрывотехники уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили в Тумрюкском районе.

- Авиабомбу нашли в пяти километрах от станицы Ахтанизовской. На нее наткнулись аграрии, боеприпал лежал в лесополосе. Сельхозрабочие сразу же сообщили о подозрительном предмете в правоохранительные органы. Прибывшие на место ОМОНовцы установили, что это фугасная авиационная бомба ФАБ-100 периода войны, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы уничтожили боеприпас с соблюдением мер безопасности на полигоне вдали от жилых домов.