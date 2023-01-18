Мэр Сочи обсудил развитие конкурентной среды на курорте

Конкуренция способствует снижению цен и повышению качества жизни. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с коллегами развитие конкурентной среды на курорте. Администрация определила новые приоритетные сферы и направления, которые могут формировать 70% городской экономики.

К слову, конкуренция способствует снижению цен и повышению качества жизни. Поэтому на курорте будут развивать здоровую конкуренцию. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в 2022 году договоры на заключение инвестиций превысило 20 штук. При это количество реализованных инвестпроектов выросло в два раза.

- Каждая копейка будет направлена на улучшение качества жизни в наших микрорайонах и населенных пунктах, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.