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НовостиОбщество18 января 2023 8:21

Мэр Сочи обсудил развитие конкурентной среды на курорте

На совещании определили новые приоритетные сферы и направления
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Конкуренция способствует снижению цен и повышению качества жизни. Фото: администрация Сочи

Конкуренция способствует снижению цен и повышению качества жизни. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с коллегами развитие конкурентной среды на курорте. Администрация определила новые приоритетные сферы и направления, которые могут формировать 70% городской экономики.

К слову, конкуренция способствует снижению цен и повышению качества жизни. Поэтому на курорте будут развивать здоровую конкуренцию. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в 2022 году договоры на заключение инвестиций превысило 20 штук. При это количество реализованных инвестпроектов выросло в два раза.

- Каждая копейка будет направлена на улучшение качества жизни в наших микрорайонах и населенных пунктах, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.