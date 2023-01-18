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НовостиЗдоровье18 января 2023 8:34

На Кубани за сутки выявили 46 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту меньше месяца
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 46 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 7 детей, самому младшему из которых меньше месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получен 21 положительный результат, в Сочи - 7, в Анапе - 4. По два пациента прибавилось в Ейском, Каневском и Мостовском районах.

По одному новому заболевшему в Горячем Ключе, Абинском, Гулькевичском, Кавказском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Северском и Тимашевском муниципалитетах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент. С выздоровлением выписаны 18 человек.

- На амбулаторном лечении 202 человека, в стационарах лечится 71 житель, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.