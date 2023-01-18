За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 46 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 7 детей, самому младшему из которых меньше месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получен 21 положительный результат, в Сочи - 7, в Анапе - 4. По два пациента прибавилось в Ейском, Каневском и Мостовском районах.

По одному новому заболевшему в Горячем Ключе, Абинском, Гулькевичском, Кавказском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Северском и Тимашевском муниципалитетах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент. С выздоровлением выписаны 18 человек.

- На амбулаторном лечении 202 человека, в стационарах лечится 71 житель, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.