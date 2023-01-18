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НовостиОбщество18 января 2023 8:41

Жительница Адыгеи лишилась 17 тысяч рублей из-за лотерейной аферы мошенников

Незнакомцы убедили девушку перевести деньги для борьбы за главный приз
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жительница Адыгеи лишилась 17 тысяч рублей из-за мошенников

Жительница Адыгеи лишилась 17 тысяч рублей из-за мошенников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Адыгеи лишилась 17 тысяч рублей из-за мошенников. В этот раз злоумышленники провернули аферы с лотереей в соцсетях.

26-летняя жительница Майкопского района участвовала в денежном розыгрыше в одном из мессенджеров. Для борьбы за главный приз неизвестные убедили девушку перевести им деньги.

- Поверив незнакомцам, потерпевшая стала перечислять на указанные телефонные номера различные суммы денег с помощью онлайн-приложения одной из крупных финансовых организаций. Потеряв около 17 тысяч рублей, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Сотрудники ведомства напоминают, что просьба перевести деньги за получение приза - нередко уловки мошенников. При участии в розыгрыше необходимо узнать максимальное количество информации об акции у организаторов.