Жительница Адыгеи лишилась 17 тысяч рублей из-за лотерейной аферы мошенников

Жительница Адыгеи лишилась 17 тысяч рублей из-за мошенников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Адыгеи лишилась 17 тысяч рублей из-за мошенников. В этот раз злоумышленники провернули аферы с лотереей в соцсетях.

26-летняя жительница Майкопского района участвовала в денежном розыгрыше в одном из мессенджеров. Для борьбы за главный приз неизвестные убедили девушку перевести им деньги.

- Поверив незнакомцам, потерпевшая стала перечислять на указанные телефонные номера различные суммы денег с помощью онлайн-приложения одной из крупных финансовых организаций. Потеряв около 17 тысяч рублей, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Сотрудники ведомства напоминают, что просьба перевести деньги за получение приза - нередко уловки мошенников. При участии в розыгрыше необходимо узнать максимальное количество информации об акции у организаторов.