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НовостиОбщество18 января 2023 8:51

В Новороссийске кассир за год вынесла из банка 15 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Сотруднице грозит до 10 лет тюрьмы Фото из архива КП

Сотруднице грозит до 10 лет тюрьмы Фото из архива КП

В Новороссийске кассир за год вынесла из банка 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Управляющий финансовой организацией написал заявление в полицию о недостаче денег. Подозрения пали на 41-летнюю кассира-операциониста. Как выяснилось, женщина при ревизиях для сокрытия недостачи составляла фиктивные кассовые ордера.

После сотрудница уничтожала их. Ущерб организации составил более 15 млн рублей.

- Следственным отделом полиции Центрального района УМВД РФ по Новороссийску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время женщина находится в заключении под стражей.