Сотруднице грозит до 10 лет тюрьмы Фото из архива КП

В Новороссийске кассир за год вынесла из банка 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Управляющий финансовой организацией написал заявление в полицию о недостаче денег. Подозрения пали на 41-летнюю кассира-операциониста. Как выяснилось, женщина при ревизиях для сокрытия недостачи составляла фиктивные кассовые ордера.

После сотрудница уничтожала их. Ущерб организации составил более 15 млн рублей.

- Следственным отделом полиции Центрального района УМВД РФ по Новороссийску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время женщина находится в заключении под стражей.