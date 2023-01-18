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НовостиПроисшествия18 января 2023 9:10

Два человека погибли при наезде легковушки на бетонное ограждение в Горячем Ключе

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Предварительно, водитель не справился с управлением и допустил наезд на ограждение Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Предварительно, водитель не справился с управлением и допустил наезд на ограждение Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Два человека погибли при наезде легковушки на бетонное ограждение в Горячем Ключе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла 18 января около 10:00 на трассе М4 «Дон». Предварительно, 38-летний водитель Lifan превысил скорость, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное дорожное ограждение.

В результате ДТП мужчина и 36-летняя пассажирка погибли на месте.

- Обстоятельства аварии уточняются. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют на месте регулировочно-распорядительные действия, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.