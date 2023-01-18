Для жителей Кубани, участвующих в СВО, утвердили новую меру поддержки Фото: admkrai.krasnodar.ru

Участвующим в СВО жителям Кубани предоставят отсрочку от платы за аренду краевого имущества и земли. Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Меру поддержки ввели для проходящих военную службу по контракту, мобилизованных и добровольцев.

- Они могут получить отсрочку по арендной плате по договорам аренды государственного имущества края, в том числе земельных участков, - отметил вице-губернатор Роман Лузинов.

Отмечается, что кубанцы, участвующие в СВО, также могут расторгнуть договоры аренды без применения штрафов.

Новая мера поддержки рассчитана и для арендаторов - индивидуальных предпринимателей, и арендаторов - юрлиц, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юрлица и его руководителем, участвует в СВО.

Уточняется, что для получения меры поддержки арендаторы и уполномоченные ими лица должны обратиться к арендодателю регионального имущества и земли.