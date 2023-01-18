Между Сочи и Лагонаки запустили вертолетный туристический маршрут

Время полета составляет 15 минут Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи запустили вертолетный туристический маршрут. Воздушное судно будет отправляться из Кавказского биосферного заповедника в Лагонаки. Данный туристический маршрут запустили впервые в этом году.

- Пять человек могут заказать вертолет, 15 минут полета до Лагонаки. Хотят они поехать в Гузерипль, хотят они бродить целый день на снегоходах, скитуры, как угодно, и вечером возвращаются обратно, - рассказал директор кавказского заповедника Сергей Шевелев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, за новогодние каникулы турмаршруты посетили 17 тысяч человек. На данный момент, некоторые тропы закрыты из-за лавиноопасности.