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НовостиОбщество18 января 2023 9:25

Между Сочи и Лагонаки запустили вертолетный туристический маршрут

Заказать вертолет могут пять человек
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Время полета составляет 15 минут

Время полета составляет 15 минут

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи запустили вертолетный туристический маршрут. Воздушное судно будет отправляться из Кавказского биосферного заповедника в Лагонаки. Данный туристический маршрут запустили впервые в этом году.

- Пять человек могут заказать вертолет, 15 минут полета до Лагонаки. Хотят они поехать в Гузерипль, хотят они бродить целый день на снегоходах, скитуры, как угодно, и вечером возвращаются обратно, - рассказал директор кавказского заповедника Сергей Шевелев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, за новогодние каникулы турмаршруты посетили 17 тысяч человек. На данный момент, некоторые тропы закрыты из-за лавиноопасности.