Общий объем гуманитарной помощи из Сочи в зону СВО составил 75 тонн

Администрация города предоставляет обмундирование и технику добровольцам. Фото: мэрия Сочи

Сочи продолжает поставки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Накануне была отправлена очередная партия. Военным отправляют медикаменты, продукты, гигиенические принадлежности и предметы первой необходимости. Гумпомощь собирают неравнодушные жители и предприниматели.

- Миссию по доставке гуманитарного груза в зону СВО взяли на себя казаки Адлерского районного казачьего общества, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с начала спецоперации из Сочи отправили более 75 тонн гуманитарной помощи. Администрация города предоставляет обмундирование и технику добровольцам.