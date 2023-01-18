В регионе планируют отремонтировать 1028 многоквартирных домов Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани досрочно отремонтировали 91 многоэтажку из плана на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В 2023 году в крае планируют привести в порядок 1028 многоквартирных домов. В 91 из них работы завершены, ремонт продолжается в 73 многоэтажка.

Отмечается, что большую часть средств направят на ремонт крыш в 614 домах. На работы затратят около двух миллиардов рублей. Аналогичная сумма уйдет на ремонт фасадов 376 домов.

- Это самое масштабное обновление жилищного фонда в крае за все время действия программы, - отметил замглавы региона Андрей Прошунин. - Около 1,2 миллиарда рублей пойдет на обновление внутридомовых систем электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, ремонт фундаментов.

Еще около 578 миллионов рублей затратят на обновление лифтов. В 88 домах заменят 230 подъемников.

Всего в Краснодарском крае с 2020 года привели в порядок более 2,5 тысячи многоэтажек.