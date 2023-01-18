В Краснодарском крае вдвое вырос экспорт муки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае вдвое вырос экспорт муки. Итоги реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе озвучил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

Так, в 2022 году Кубань экспортировала 56 тысяч тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки на 22,4 миллиона долларов.

- Таким образом, нам удалось нарастить объемы экспорта этого продукта в два раза, - отметил Федор Дерека. - Мука входит в число перспективных и приоритетных экспортных агропродуктов края.

Отмечается, что основными странами - покупатели кубанской муки стали Афганистан, Грузия, Израиль, ОАЭ, Туркмения, Турция и Узбекистан. В 2023 году в крае, в частности, на предприятии Усть-Лабинского района будут расширять мощности производства. А экспортировать муку также планируют в Китай, на Ближний Восток, в страны Юго-Восточной Азии и Африки.

Всего в 2022 году экспорт продукции агропромышленного комплекса края превысил 3,3 миллиарда рублей. Кубанские товары поставляли в 91 страну. Отмечен рост экспорта в Китай, Саудовскую Аравию, Пакистан, Ливию, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и Ливан.