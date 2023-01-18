Взрывотехники уничтожили боеприпас времен войны в Адыгее

Найденным снарядом оказалась 50-миллиметровая минометная мина времен войны. Фото: пресс-служба Росгвардии Адыгеи

В Адыгее взрывотехники уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Подозрительный предмет обнаружили жители Тахтамукайского района на берегу реки Кубань.

Прибыв на место, специалисты опознали снаряд. Им оказалась 50-миллиметровая минометная мина.

- Соблюдая все меры безопасности, росгвардейцы уничтожили боеприпас накладным зарядом, на специальной подготовленной площадке, - сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.