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НовостиОбщество18 января 2023 10:10

Очередной самострой выявили в Центральном районе Сочи

Материалы переданы для подготовки искового заявления в суд о сносе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
О строительстве нового объекта мэрию не ставили в известность. Фото: МЦУ Сочи

О строительстве нового объекта мэрию не ставили в известность. Фото: МЦУ Сочи

В Сочи продолжают выявлять объекты самовольного строительства. Очередную незаконную стройку администрация обнаружила в Центральном районе Сочи. О строительстве нового объекта мэрию не ставили в известность. Соответствующих документов у застройщика нет.

- Объект находится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0201004:5, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация передала материалы в суд для подготовки искового заявления о сносе.