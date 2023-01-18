77% кубанцев планируют уделять больше времени работе и карьере Фото из архива КП

Более 70% жителей Кубани планируют тратить больше времени на работу и карьеру в 2023 году. Результаты опроса озвучили эксперты сервиса hh.ru.

Так, 77% кубанцев намерены уделять больше времени рабочим моментам и построению карьеры. Такие планы чаще остальных строят начинающие специалисты и сотрудники IT-сферы.

Наоборот, посвящать большую часть времени работе не планируют работники сфер добычи сырья, госслужбы, НКО, управления и бухучета, закупок и автомобильного бизнеса.

На втором месте в числе приоритетов кубанцев находится семья. Уделять больше времени родным планирует 31% участников опроса – чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет.

На третьем месте по результатам опроса оказалось здоровье. Уделять больше внимания самочувствию планируют 30%. Среди опрошенных 18% направят силы на спорт, 13% - на хобби, а 11% посвятят больше времени общению с друзьями.