Оценщик комиссионного магазина в Сочи украл ювелирные изделия на 625 тысяч рублей

Приговор вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хостинским районным судом Сочи Никита Ясинова признан виновным по статье “Присвоение или растрата”. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина работал в одном из крупных комиссионных магазинов курорта с января 2022 года. Он был на должности оценщика-кассира. Ясинов покупал ювелирные изделия, драгоценные и полудрагоценные камни у местных жителей. Также в его обязанности входила оценка всех купленных предметов.

Однако в апреле 2022 году у подсудимого возникли проблемы с деньгами. Тогда Ясинов решил украсить ювелирные изделия. За один месяц мужчин вынес украшения, мобильные телефоны и электроинструмент. Сумма ущерба составила 625 450 рублей.

- Похищенное имущество он под своим именем сдавал в различные в ломбарды, а полученные деньги тратил по своему усмотрению. Вину в совершении указанного преступления подсудимый признал полностью, однако от дачи показаний отказался, - рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд назначил Ясинову 2,6 лет тюрьмы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, мужчина должен вернуть 619 500 рублей в качестве ущерба.

Адвокат Ясинова попытался обжаловать приговор. Однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу.