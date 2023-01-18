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НовостиОбщество18 января 2023 10:59

В Адыгее обсудили инфраструктуру для нового рекреационного парка на Дегуакской поляне

Туристический объект будет построен на 75,4 га земли
Валерия ГОДОВНИКОВА
Планировка парка будет выполнена в едином стиле, чтобы избежать хаотичной застройки. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Планировка парка будет выполнена в едином стиле, чтобы избежать хаотичной застройки. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Власти Адыгеи занялись планированием инфраструктуры для создаваемого туристско-рекреационного парка на Дегуакской поляне в районе станицы Даховской. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

- Мы создаем всю необходимую логистику: строим дорогу, подводим электричество, газ. В результате получаем перспективную инвестплощадку, что в последующем приведет к увеличению потока туристов, росту инвестиционных вложений, поступлений налоговых доходов в бюджет и появлению новых рабочих мест, – рассказал глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», новый круглогодичный парк займет более 75,4 гектаров земли. Планировка будет выполнена в едином стиле, чтобы избежать хаотичной застройки.