В Адыгее обсудили инфраструктуру для нового рекреационного парка на Дегуакской поляне

Планировка парка будет выполнена в едином стиле, чтобы избежать хаотичной застройки. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Власти Адыгеи занялись планированием инфраструктуры для создаваемого туристско-рекреационного парка на Дегуакской поляне в районе станицы Даховской. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

- Мы создаем всю необходимую логистику: строим дорогу, подводим электричество, газ. В результате получаем перспективную инвестплощадку, что в последующем приведет к увеличению потока туристов, росту инвестиционных вложений, поступлений налоговых доходов в бюджет и появлению новых рабочих мест, – рассказал глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», новый круглогодичный парк займет более 75,4 гектаров земли. Планировка будет выполнена в едином стиле, чтобы избежать хаотичной застройки.