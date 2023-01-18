Депутат ЗСК отремонтировал в Сочи памятник воинам-афганцам

Фото: https://t.me/TAASochi

В Комсомольском сквере Сочи депутат Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян восстановил памятник воинам-афганцам «Афганский узел».

Как известно, монумент установили по предложению президента России Владимира Путина в 2014 году. Сооружение создали по эскизам сочинских скульпторов. Но за эти годы мемориал пришел в неудовлетворительное состояние.

В конце прошлого года, добавил депутат ЗСК, к нему обратились местные жители и попросили привести памятник в порядок.

Фото: https://t.me/TAASochi

- Считаю, что подобные монументы требуют особого отношения , ведь память о наших Героях, проявивших в боевых действиях за пределами страны- самоотверженность и преданность Родине - часть нашей великой истории, - пояснил Арменак Тозлян.

Изначально памятник планировалось отреставрировать к 15 февраля. В этот день в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов, то есть россиян, исполнявших служебный долг за пределами страны. Однако работы удалось закончить на месяц раньше.

Специалисты укрепили фундамент и металлический каркас монумента, полностью демонтировали мраморные облицовочные плиты, очистили их и установили на место, а также выполнили реставрацию букв памятника.

Фото: https://t.me/TAASochi

- Такая забота и внимание сочинцев к знаковым мемориалам- яркий пример, что Героев в нашей стране всегда помнят и чтут. И это чувство патриотизма и единения - дает всем нам силы и уверенности, что мы — непобедимы. Очень рад, что 15 февраля, мы почтим память воинов- интернационалистов на обновленном после реконструкции мемориале, - сказал Арменак Тозлян.