Мужчина сделал селфи в патрульном автомобиле и здесь же собирался выпить Фото: кадр из видео

На Кубани пьяный водитель сделал селфи в машине ДПС и пытался выпить. Теперь мужчине грозит штраф и лишение прав. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД РФ по Абинскому району.

Все произошло около 03:00 в центре Абинска. Сотрудники ДПС заметили автомобиль BMW, водитель которого совершал странные маневры. Позже выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным.

- 37-летний житель Абинска факт управления в нетрезвом состоянии не отрицал и процедуру освидетельствования проходить согласился, но только в медучреждении, - сообщили в пресс-службе районного ОГИБДД ОМВД.

Во время того, как сотрудники ДПС проводили процессуальные действия, мужчина успел сделать селфи в патрульном автомобиле. Кроме того, он собирался выпить алкоголь, который ему передали друзья по пути в больницу.

То, что мужчина сел за руль пьяным, подтвердилось в медучреждении.

- Теперь его ждет штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет, - уточнили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД по Абинскому району.