Развитие животноводства – важный инструмент импортозамещения

Сегодня председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко в рамках контроля за реализацией краевого закона о животноводстве посетил Павловский район, где ознакомился с работой одной из его крупнейших ферм.

Сейчас в Павловском районе функционируют 8 крупных сельхозкомпаний, которые специализируются на производстве молока, свиноводстве и мясном птицеводстве. Помимо них, животноводческую продукцию выпускают два малых сельхозпредприятия, 20 КФХ, а также индивидуальные предприниматели.

В беседе с руководством района Юрий Бурлачко отметил, что для мониторинга профильного закона муниципалитет был выбран не случайно, поскольку он является в крае одним из лидеров по производству питьевого молока.

В своем комментарии журналистам председатель Заксобрания отметил, что цели, которыми руководствовались депутаты, принимая профильный закон, в большинстве своем достигнуты.

«У нас растет поголовье КРС, в том числе и дойного стада, увеличивается ежегодное финансирование отрасли. Мы прекрасно понимаем сложившуюся сейчас ситуацию на продовольственном рынке, на котором продукция животноводства играет особую роль в реализации политики импортозамещения. Более того, именно через реализацию животноводческой продукции в условиях серьезного снижения цен на зерно мы сможем поддерживать стабильную ситуацию с доходами в краевом АПК. Поэтому поддержка отрасли была и останется одним из наших основных приоритетов», - сказал Юрий Бурлачко.