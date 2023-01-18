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НовостиОбщество18 января 2023 12:10

В Адыгее отремонтировали более 300 километров дорог за пять млрд рублей в 2022 году

За прошлый год в республике реконструировали 49 участков автодорог
Валерия ГОДОВНИКОВА
В республике подводят итоги 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В республике подводят итоги 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее отремонтировали более 300 километров дорог. На эти цели было направлено более пяти млрд рублей. В республике подводят итоги 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Отмечу, что в 2022 году, к столетию государственности Адыгеи, был завершен значимый объект – автомобильная дорога в обход Майкопа, общей протяженностью 27 км, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», благодаря нацпроекту, в прошлом году на 49 участках автодорог республики осуществлен ремонт. Установлено два пункта весогабаритного контроля, а также 18 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, важным событием стало начало строительства дороги Даховская - плато Лагонаки.