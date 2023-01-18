Кадастровая палата Кубани продолжает оказывать прежние услуги после реорганизации в «Роскадастр»

Кадастровая палата Кубани продолжает оказывать прежние услуги после реорганизации в «Роскадастр». Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала ППК «Роскадастр».

Так, жители региона, как и прежде, могут воспользоваться выездным приемом заявлений о государственном кадастровом учете недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней и прилагаемых к ней документов, заказать курьерскую доставку документов после осуществления ГКУ недвижимости и ГРП на недвижимость и сделок с ней, на бумажном носителе и уведомлений об отказе в ГКУ и ГРП, уведомлений о прекращении ГКУ и ГРП.

Сохраняется возможность доставки курьером бумажных документов, подлежащих выдаче заявителям по результатам рассмотрения заявлений о ГКУ и ГРП и других заявлений в сфере ГКУ и ГРП, не полученных в установленном порядке заявителями, а также при принятии решения о возврате документов без рассмотрения. Жители могут воспользоваться услугами по выезду к заявителю для доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, и прилагаемых к ним документов к месту оказания госуслуг и по курьерской доставке заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН.

- Помимо услуг по выездному обслуживанию заявителей, Роскадастр по Краснодарскому краю занимается выполнением кадастровых работ, землеустроительных работ, работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах. В рамках платных услуг можно воспользоваться персональной консультацией специалиста Роскадастра или принять участие в обучающих лекциях и семинарах, которые проходят в онлайн и офлайн форматах, - отмечает начальник планового отдела филиала ППК «Роскадастр» по краю Мария Киселева.

Кроме того, региональный филиал ПКК «Роскадастр» имеет право участвовать в судебных заседаниях в качестве судебного эксперта, назначенного судом.

Подробную узнать обо всех платных услугах и способах их получения можно по номеру 8(861)992-13-02 (доб. 2060 или 2061), по e-mail: fgu-plan@mail.ru, uslugi-pay@23.kadastr.ru.