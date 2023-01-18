Отправная точка для селекционной генетики края

Председателю ЗСК презентовали новый селекционно-генетический центр в Павловском районе, провел презентацию депутат ЗСК, секретарь аграрного комитета Антон Толстопятов. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства, объект возведут в станице Новолеушковской.

Работы на объекте уже начаты. Его мощность составит 5000 коров единовременного содержания, из них 2400 - фуражных. В центре со своим микроклиматом будут ежегодно производить 25 тыс. тонн молока, содержать 500 голов нетелей, выпускать 50 тысяч штук эмбрионов и вырабатывать до 500 тыс. доз семенного материала.

По словам председателя Заксобрания, появление такой площадки в Павловском районе должно стать отправной точкой для создания аналогичных комплексов и в других муниципалитетах края.

«Мы довольно долго шли к строительству подобного центра. Подписанное губернатором соглашение и его решение о начале работ по возведению объекта - доказательства того, что племенной работе в регионе уделяется особое внимание. Уверен, появление центра придаст дополнительный импульс развитию животноводства на Кубани и в стране в целом. В селекционной работе фермеры всегда могут рассчитывать на нашу поддержку», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

После презентации объекта руководитель ЗСК провел совещание по перспективам дальнейшей селекции КРС на Кубани. Обсуждались вопросы, связанные с дальнейшей работой будущего селекционно-генетического центра.