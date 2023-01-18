На премьеру «Аватара» в Краснодаре выкуплены все билеты по баснословным ценам. Показывать фильм кинотеатрах Краснодара начнут уже 19 января.

Свободных мест на вечерний субботний сеанс не оказалось в VIP-зале кинотеатра «Монитор Сити de Luxe», пишет «Ъ-Кубань». Ценник билетов здесь варьируется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Отмечается, что на самый первый показ, который состоится утром 19 января, в обычных и IMAX-залах выкуплена почти половина билетов. А на первые прокатные выходные выкупили более половины мест. Вечерние сеансы, как и прежде, остаются более популярными.

Жители и гости Краснодара смогут посмотреть фильм «Аватар: Путь воды» в 2D- и 3D-форматах в кинотеатрах «Монитор» как предсеансовое обслуживание перед анимационной короткометражкой «Дубак».