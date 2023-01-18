На 40% снизилась детская преступность в Краснодарском крае

Награждение сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних прошло в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Комиссия по делам несовершеннолетних Краснодарского края отмечает 105-летие. Награждение сотрудников соцсферы в честь юбилейной даты прошло в Краснодаре, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего в крае проживает 1,3 миллиона несовершеннолетних. Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, детская преступность в регионе за семь лет сократилась на 40%. А количество преступлений в отношении детей и подростков уменьшилось на 62%.

- Благодаря «детскому» закону 250 тысяч ребят вернули с улиц домой. Уже три года развиваем институт наставничества для «трудных» подростков, - отметила замглавы региона. - Сегодня наградили сотрудников соцсферы, которые ежедневно помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Эти люди - проводники, которые показывают ребятам лучшую жизнь и помогают начать им жить в любящих семьях.

Сейчас в Краснодарском крае работают региональная комиссия по делам несовершеннолетних при администрации и 56 муниципальных.