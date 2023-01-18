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НовостиОбщество18 января 2023 13:39

На Кубани в 2023 году реконструируют восемь газораспределительных станций

Уровень газификации в крае достигает 85%
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани в 2023 году реконструируют восемь газораспределительных станций Фото из архива КП

На Кубани в 2023 году реконструируют восемь газораспределительных станций Фото из архива КП

На Кубани в 2023 году реконструируют восемь газораспределительных станций и два газопровода-отвода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, работы выполнят на системах в Горячем Ключе, Новокубанске, Гулькевичах, хуторе Копанском, станицах Ленинградской, Воронежской, Тбилисском, Белореченском районах. Газопроводы-отводы к газораспределительным станциям планируют реконструировать в поселке Афипском и Краснодаре.

Уточняется, что это позволит увеличить подачу газа потребителям края более чем на 40 тысяч кубометров в час. Кроме того, планируется расширение единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

Сейчас уровень газификации в регионе достигает 85%.

- В 2023 году перед нами стоят еще более масштабные задачи как в части модернизации объектов транспорта газа, так и в догазификации домовладений, – отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.