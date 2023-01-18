Приставы уже стали принимать чаще. Фото: пресс-службы ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Единый центр приема граждан судебных приставов в Краснодаре изменил график работы. Об этом сообщают в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Теперь жители Кубани смогут чаще попасть на прием к приставам. Консультации по вопросам, касающимся исполнительных производств, теперь проводят трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

- Что важно, в Едином центре можно решить любую проблему, независимо от того, в каком подразделении Краснодара или района края возбуждено исполнительное производство, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. - Кроме того, не имеет значение и в каком городе и регионе прописан обращающийся.

Напомним, ранее прием граждан в Едином центре проводили один раз в неделю - только по средам.

КОНКРЕТНО

Единый центр находится по адресу: ул. Ставропольская, 45, 5 этаж, к. 501 и работает по следующему расписанию:

Понедельник – с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00;

Среда – с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00;

Пятница – с 9:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.