На Красной Поляне побит температурный рекорд семилетней давности

Отклонение от нормы составило 2,8 градуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Красной Поляне был побит температурный рекорд семилетней давности. В горах Сочи столбики термометров поднялись до +10,9 градуса. По словам синоптиков, отклонение от нормы составило 2,8 градуса.

Как удалось выяснить “КП”-Кубань”, в последний раз такие высокие отметки были зафиксированы в 2016. Тогда температура поднялась до +10,6 градуса.

- Самая низкая температура воздуха -5,8 градуса была 10 января. Самую высокую температуру воздуха +13,6 градуса зафиксировали 3 января, - рассказали в метеослужбе.