В Абинском районе Кубани отремонтировали поликлинику Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Абинском районе Кубани отремонтировали поликлинику. Медучреждение обновили в станице Холмской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Работы в поликлинике стартовали в 2022 году. За это время в помещении заменили системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Кроме того, в медучреждении обновили мебель и оборудование.

- Уверен, новый ремонт и оборудование значительно улучшат процесс и повысят качество оказания первичной медико-санитарной помощи, - отметил главврач ЦРБ Абинского района Геннадий Егоров.

Напомним, строительство и ремонт кубанских медучреждений проводят по нацпроекту «Здравоохранение».