В сквере обновили тротуары и установили лавочки Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сквер благоустроили по нацпроекту в Староминском районе Кубани. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В станице Староминской обновили сквер имени 225-летия освоения казаками кубанских земель. На общественной территории заменили тротуары, установили лавочки и отреставрировали памятник.

- Ежегодно мы благоустраиваем парки и скверы по всему краю. Причем уделяем внимание не только городам, но и небольшим поселением, хуторам, станицам, - отметил глава региона. - Для меня принципиально важно, чтобы в отдаленных районах Кубани качество жизни было ничуть не хуже, чем в крупных населенных пунктах.

В 2023 году на Кубани по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 140 общественных зон. На работы в парках, скверах и зеленых зонах планируют направить более 1,6 млрд рублей.