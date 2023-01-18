Верховный суд отказал «Сочи-Парку» в взыскании 120 млн рублей за ковидный простой

Убытки от простоя отеля оценили в 1320 млн рублей. Фото:bogatyr-castle.ru

Верховный суд отклонил жалобу «Сочи-Парка» на отказ о взыскании 120 млн рублей со страховой компании. Летом 2019 года компания застраховала имущество, в том числе и гостиницу «Богатырь». Страховка было объемной и предусматривала выплаты в случае приостановки работы гостиницы во время карантина, сообщает «Ъ-Кубань».

Весной 2020 года на территории Краснодарского края был введен локдаун, призванный остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Все кубанские гостиницы и другие заведения досуга и отдыха на несколько месяцев приостановили деятельность.

Компания «Сочи-Парк» оценила убытки от ковидного простоя отеля «Богатырь» в 120 млн руб. Однако в страховой компании отказались выплачивать страховку. Согласно условиям договора, денежная компенсация была положена при вспышке оспы, полиомиелита, холеры, чумы или сибирской язвы. Коронавируса в этом списке не было.

АО «Сочи-Парк» обратилось в краевой Арбитражный суд и выиграло процесс. Однако страховая компания оспорила решение первой инстанции в апелляционном порядке. Суд указал, что стороны договора страхования не могли предвидеть в будущем вероятность вспышки новой инфекции, следовательно, не могли договориться о покрытии неизвестного риска. С этими выводами согласилась и кассация.