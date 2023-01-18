Лайнер Astoria Grande не получил повреждений и прибудет в Сочи 21 января

Корабль в порту Турции. Фото: пресс-служба Miray Cruises

Удар об причал в турецком порту обошелся для лайнера Astoria Grande без последствий. Водолазы осмотрели корпус судна и подтвердили его исправность. Туристы, путешествующие н корабле, хоть и переволновались, однако это никак не скажется на дальнейшем их отдыхе.

- Портовые власти закончили работу по осмотру корпуса судна Astoria Grande и его механизмов в связи с инцидентом касания защитных кранцев причалов и, подтвердив исправность, дали разрешение на швартовку., - сообщил капитан Astoria Grande Денис Павлюк.

Утром 19 января круизный лайнер произведет швартовые операции и пассажиры выйдут на берег ради обзорной экскурсии. Затем судно отправится в следующий порт по маршруту следования. Прибытие в Сочи планируется по расписанию 21 января.

Напомним, что утром 18 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным порывистым ветром во время швартовки турецкое судно Astoria Grande с российскими туристами совершило касание кранцевой защиты причала порта Амасра, об этом сообщили в пресс-службе Miray Cruises.