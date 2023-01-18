В Анапе из-за шторма и донного течения отменили Крещенские купания

Рядом с купелями установлены кабинки для переодевания, дежурят спасатели и медики. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На пляже в станице Благовещенской закрыли Крещенскую купель из-за усилившегося шторма и донного течения. Власти курорта сочли, что омовения могут быть небезопасными, несмотря на дежурных спасателей.

- Спасательные службы не рекомендуют подвергать жизнь и здоровье опасности и предлагают выбрать альтернативный вариант. Крещенские купания на пляже станице Благовещенской не рекомендуются в связи с 3-балльным штормом и донным течением, - уточнили в пресс-службе мэрии Анапы.

На территории города-курорта действуют еще три оборудованные купели. Верующие могут окунуться в Благовещенской на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма, на центральном пляже Анапы, а также на пляже «Высокий берег» в районе Малой бухты

Рядом с купелями установлены кабинки для переодевания, дежурят спасатели и медики. После погружения в холодную воду людям предложат горячий чай с булочками.