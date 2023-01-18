Участники спецоперации смогут проходить реабилитацию в здравницах Кубани

На Кубани создадут систему реабилитации участников спецоперации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае разработают комплексную систему реабилитации для участников специальной военной операции. Восстановлением раненых бойцов будут заниматься кубанских здравницах, специализирующихся на травмах костно-мышечной и периферической нервной системы. В регионе действуют 16 государственных реабилитационных центров, которые оказывают помощь инвалидам.

– Кубань - лидер в России по числу добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. По поручению губернатора региона им оказывают всестороннюю поддержку. Сейчас необходимо проработать вопросы социальной и медицинской реабилитации участников боевых действий, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

В ближайшем будущем на Кубани создадут алгоритмы по предоставлению медицинской помощи раненым добровольцам. Органы системы здравоохранения, социальной защиты и военные комиссариаты муниципалитетов объединят свои усилия в этом вопросе.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края