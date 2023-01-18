Водитель грузовика пострадал в аварии с четырьмя автомобилями на Кубани

В Крымском районе столкнулись четыре авто. Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

В Крымском районе 18 января произошло массовое ДТП. Около 15.00 на автодороге "Краснодар -Верхнебаканская" столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили в краевой Гоставтоинспекции, 40-летний водитель "Хюндай Солярис" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

- Водитель иномарки допустил столкновение с движущимся полуприцепом грузового автомобиля "Ман". Легковушку занесло, и она врезалась в грузовой автомобиль "МАЗ" с полуприцепом, который в свою очередь по инерции выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем "ДАФ" с полуприцепом. После чего автомобиль "МАЗ" допустил съезд с дороги наезд на бетонное ограждение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

В массовом ДТП пострадал водитель грузового автомобиля "ДАФ". Мужчину на неотложке доставили в больницу. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы.