На Кубани возобновлены выезды в районы для мониторинга качества работы с семьями участников СВО

Игорь Чагаев встретился с семьями мобилизованных в Славянском районе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае продолжат помогать семьям участников специальной военной операции. Первый контрольный выезд в 2023 году совершил вицу-губернатор региона Игорь Чагаев. Он посетили Славянский район, где проживают более 700 таких семей. За каждой из них закреплены сотрудники районной администрации и волонтеры.

- Такие выезды необходимы, чтобы без посредников узнавать, как на деле работают уже доступные меры поддержки и какая еще необходима помощь родственникам мобилизованных. Например, супруга одного из них рассказала, что все выплаты их семья уже получила. В школе детям было оформлено бесплатное питание, а волонтеры помогли навести порядок во дворе и вскопать огород, - сообщил заместитель главы региона Игорь Чагаев.

Подобные выезды продолжатся на постоянной основе. Благодаря им возможно не просто поддержать родных тех, кто сейчас находится в зоне СВО, но и узнать о их потребностях, а при необходимости – усилить адресную помощь.