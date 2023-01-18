В национальном парке Сочи взяли под охрану первоцветы

На хрупкие подснежники лучше любоваться издалека. Фото: Сочинский национальный парк.

В Сочинском национальном парке усилили патрулирование в местах цветения первоцветов. Морозники, подснежники и цикламены будут охранять участковые лесничества. Несмотря на то, что хрупкие и нежные цветы занесены в Красную книгу и срывать их категорически запрещено, находятся желающие собрать из них букетики.

– Все участковые лесничества перешли сейчас на усиленный режим работы. Дополнительное патрулирование организовано силами общественных и государственных инспекторов. На территории нацпарка проводятся рейды по местам произрастания и заготовки редких растений, – рассказал заместитель директора по лесохозяйственной деятельности и охране окружающей среды Сочинского национального парка Владимир Атоян.

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений влечет за собой административный штраф - от 3000 до 15 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб природе. Так, за каждый цветок, сорванный на территории Сочинского национального парка, нужно будет заплатить 450 рублей. Отягчающими обстоятельствами могут стать продажа, покупка или пересылка растений.