В Краснодарском крае увеличили площадь сева озимого рапса до 87,5 тыс. га

Рапс хорошо обогащает почву. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Аграрии Кубани увеличили площадь сева озимого рапса до 87,5 тыс. га под урожай 2023 года. В 2022 году масличными культурами в регионе засеяли 82,3 тыс. га и в итоге впервые собрали более чем 285 тыс. тонн озимого рапса. В этом году кубанские фермеры планируют побить свой же рекорд.

– Производство рапсового масла в регионе стремительно развивается. Это конкурентоспособный продукт, который пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Объем его поставок на рынки стран Восточной и Западной Европы, а также Азии вырос в 3 раза. Поэтому мы постоянно наращиваем площади рапса. За последние три года площадь сева возросла в два раза, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Из рапса получают пищевое масло, делают корма для животных, а также используют в производстве косметической продукции. Большое преимущество рапса в том, что он является отличным предшественником в севообороте и после него хорошо растет озимая пшеница.