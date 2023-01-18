В Краснодаре создали первый в России велосипед для людей с ДЦП

Родители детей-инвалидов собрали специальный велосипед. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Первый в России велосипед для людей с ДЦП создали в Краснодаре. К его изобретению пришлось приложить руки и смекалку родителям детей с этим тяжелым диагнозом. После введения санкций цена такого импортного средства передвижения выросла и стала не по карману семьям. Краснодарский аппарат не уступает по характеристикам зарубежным аналогам, но стоит значительно дешевле.

– Действительно, велосипед собран силами родителей детей-инвалидов и является полным аналогом импортного аппарата для этих же целей, но стоит намного дешевле. Сейчас мы работаем со специалистами из КубГТУ по составлению чертежей и 3-D модели этого аппарата, – рассказал председатель общественного движения по защите прав и интересов инвалидов «Содружество» Павел Снаксарев.

Актуальность производства такого оборудования на территории региона уже отметили в администрации Краснодарского края. К проекту подключат краевой Фонд развития инноваций, Фонд развития бизнеса и департамент промышленной политики. Специалисты помогут самоучкам-новаторам с сертификацией и финансированием дела.