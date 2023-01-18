В Сочи оштрафовали водителя автобуса за общение по телефону во время движения

Зависимого от гаджетов водителя оштрафовали. Фото: Даниил ОПАРИН

Пассажиры одного из рейсовых автобусов Сочи были возмущены поведением его водителя. Вместо того, чтобы следить за ситуацией на дороге, мужчина не отрывал глаз от экрана смартфона. Он даже не обратил внимание, что стал героем видеосъемки, которая затем оказалась в соцсетях.

- В ходе мониторинга социальных сетей, сотрудниками Госавтоинспекции г. Сочи был выявлен водитель рейсового автобуса, который во время движения транспортного средства неотрывно смотрел в экран мобильного телефона, отвлекаясь от дороги, тем самым подверг опасности жизнь и здоровье своих пассажиров, а также других участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции г. Сочи.

При проверке по оперативным учетам 60-летний водитель автобуса был установлен и привлечен к административной ответственности. Также от гаджетозависимости своих подчиненных пострадал и руководитель автотранспортного предприятия. Его вызвали в полицию, где рассказали о правилах пользования телефоном водителями транспортных средств.