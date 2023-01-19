Погода в Адыгее 19 января 2023: в республике жарко не по-детски

Узнали, какой будет погода в Адыгее 19 января 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 19 января 2023 года.

В Адыгее 19 января ожидается совсем не зимняя погода. На протяжении нескольких лет в этот день в республиканской столице сохранялась минусовая температура. Однако в этот раз жители столкнутся с аномальной жарой. Столбики термометров поднимутся днем до +18 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 3 м/с. Ночью температура опустится до +4 градусов. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

Несмотря на то, что высоко в горах можно застать снег. В Лаго-Наки синоптики также обещают солнечный день. В светлое время суток воздух прогреется до + 13 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +2 градусов. Ветер южный, юго-восточный 2 м/с.