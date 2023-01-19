Детский сад после капремонта откроется в сочинском поселке Дагомыс в феврале

После ремонта в детский сад вернутся более 180 малышей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дагомысе завершился капремонт детского сада № 126. Обновленный корпус распахнет двери для посещения в феврале.

- В здании, построенном 35 лет назад, обновлены фасад, кровля, внутренняя отделка, все коммуникации. На прилегающей территории заменены теневые навесы, покрытие игровых площадок. Выполнено благоустройство тротуаров и дорожек. В группах – новая мебель, современное оборудование, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», этот детсад является одним из крупнейших в Лазаревском районе Сочи. После ремонта для занятий сюда вернутся более 180 малышей.