Мэр Краснодара окунулся в крещенскую купель перед работой

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19 января православные жители отмечают Крещение Господне. Мэр Краснодара поздравил местных жителей с праздника и рассказал, что сам утром перед работаю окунулся в крещенскую купель.

- Перед работой успел окунуться в реку Кубань вблизи храма Рождества Христова. Традицию поддерживаем вместе с сыном, - сообщил Евгений Наумов в соцсетях.

Глава города пожелал краснодарцам проводить больше времени со своими семьями, здоровья, бодрости духа и тела.

- Пусть этот день наполнит ваши сердца благодатью и во всех делах сопутствует успех. Добра и благополучия! – добавил Наумов.