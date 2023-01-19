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НовостиОбщество19 января 2023 5:20

Более 400 команд со всей страны участвуют в фестивале КВН в Сочи

Итоги соревнований подведут 24 января
Валерия ГОДОВНИКОВА
По итогам фестиваля сформируют составы телевизионных и официальных лиг Международного союза КВН. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

По итогам фестиваля сформируют составы телевизионных и официальных лиг Международного союза КВН. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи проходит «КиВиН-2023». Для участия в фестивале в город прибыло более 400 команд со всей России и стран ближнего зарубежья. Курорт на соревнованиях представляют сразу четыре команды. Среди них - сборная Сочинского государственного университета, «Первый раз», «Просочились» и «3 бьют шоу».

- Международный фестиваль команд КВН – традиционное мероприятие в событийном календаре зимнего сезона в Сочи и всей России. Он проводится на курорте с 1990 года. У города есть своя лига КВН. По поручению главы Сочи развиваем молодежную политику, - рассказала замглавы города Елена Канюк.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», конкурсная часть проходит в два тура. По их результатам сформируют составы телевизионных и официальных лиг Международного союза КВН. Завершится международный 34-й фестиваль команд КВН 24 января.