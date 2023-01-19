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НовостиОбщество19 января 2023 5:22

Губернатор Краснодарского края поздравил местных жителей с Крещением Господним

Вениамин Кондратьев опубликовал поздравления в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Православный праздник отмечают 19 января

Православный праздник отмечают 19 января

Православный праздник Крещение Господне отмечают по всей России 19 января. Губернатор Краснодарского края поздравил местных жителей с праздников. Пожелание глава региона опубликовал в соцсетях.

– Поздравляю всех жителей региона с Крещением Господним. Это один из самых главных праздников для православных христиан. Он укрепляет веру, вдохновляет на милосердие и доброту. Дарит нам надежду на лучшее и символизирует духовное возрождение. Желаю всем семьям Краснодарского края счастья, здоровья, мира и благополучия, – написал.

В этом году на Кубани организовали 135 мест для крещенских купаний. Оборудованы места в водоемах, кроме этого, оборудованы купели в храмах. На улице у крещенских купелей установили палатки с обогревом. Везде дежурят медики и спасатели.