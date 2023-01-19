Губернатор Краснодарского края поздравил местных жителей с Крещением Господним

Православный праздник отмечают 19 января

Православный праздник Крещение Господне отмечают по всей России 19 января. Губернатор Краснодарского края поздравил местных жителей с праздников. Пожелание глава региона опубликовал в соцсетях.

– Поздравляю всех жителей региона с Крещением Господним. Это один из самых главных праздников для православных христиан. Он укрепляет веру, вдохновляет на милосердие и доброту. Дарит нам надежду на лучшее и символизирует духовное возрождение. Желаю всем семьям Краснодарского края счастья, здоровья, мира и благополучия, – написал.

В этом году на Кубани организовали 135 мест для крещенских купаний. Оборудованы места в водоемах, кроме этого, оборудованы купели в храмах. На улице у крещенских купелей установили палатки с обогревом. Везде дежурят медики и спасатели.