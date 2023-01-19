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НовостиОбщество19 января 2023 5:34

В Краснодаре на улице Лоцманской начали строить детский сад на 350 мест

Объект будет сдан в следующем году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре на улице Лоцманской начали возводить новый детский сад. Он находится восточнее улицы 1-го Мая и рассчитан на 350 мест.

- Это густонаселенная часть краевой столицы, которая нуждается в больницах, школах и детских садах. Поэтому сейчас там активно строятся соцобъекты. В трехэтажном здании нового детского сада будут группы, пищеблок медкабинет, прачечная. Во дворе установят 28 навесов, - сообщили в мэрии города.

Детский сад планируется сдать во втором квартале следующего года. В общем, уже в этом году в Краснодаре планируется ввести в эксплуатацию 36 социальных объектов.